Kris Peeters quittera le gouvernement s'il reçoit des responsabilités à Anvers

(Belga) Dans une lettre ouverte aux Anversois, le vice-Premier ministre Kris Peeters (CD&V) promet qu'il quittera le gouvernement fédéral s'il est appelé à assumer "des responsabilités" au sein de la Métropole à l'issue du scrutin de dimanche.

Kris Peeters est actuellement vice-Premier et en charge des maroquins de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs. Il s'engage à quitter ces fonctions dans le cas où il devrait prendre l'écharpe mayorale ou un poste d'échevin au "Schoon Verdiep". "Si je prends des responsabilités dans la gestion de cette ville, j'abandonnerai mes autres fonctions. Une ville mondiale ne s'administre pas à temps partiel: il faut s'y consacrer à plein temps", précise sa missive. L'actuel bourgmestre, Bart De Wever, cumule ce mandat avec la fonction de député fédéral et le rôle de président de parti. (Belga)