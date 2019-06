Kris Van Dijck (N-VA) présidera le parlement flamand

(Belga) Kris Van Dijck (N-VA), l'actuel bourgmestre de Dessel, sera désigné président du parlement flamand, ont décidé lundi les chefs de groupe des différents partis. "Kris siège au parlement régional depuis 1995, c'est une figure consensuelle qui dispose de beaucoup d'expérience", a commenté le chef de file des nationalistes, Matthias Diependaele.

Les 124 députés flamands prêteront serment mardi après-midi, sous la présidence temporaire d'Herman De Croo, qui présidera cette séance inaugurale en sa qualité de parlementaire le plus ancien. Il sera assisté par les 2 plus jeunes membres de l'assemblée, Adeline Blancquaert, 23 ans, et Filip Brusselmans, 21 ans, tous deux du Vlaams Belang. A l'issue de la séance, un nouveau bureau, chargé de la gestion quotidienne de l'hémicycle régional, sera désigné et Kris Van Dijck reprendra la présidence au moins jusqu'à ce qu'un accord de gouvernement soit trouvé. (Belga)