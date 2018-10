(Belga) L'absentéisme a atteint 11,65% en Wallonie lors du scrutin communal de dimanche, soit un peu moins qu'en 2012 (12,2%), ressort-il des chiffres donnés lundi par la ministre régionale des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue. Le taux d'abstentionnisme, soit les votes blancs et nuls, a lui été de 7,59% (6,66% en 2012).

Par communes, l'absentéisme a été le plus important à Liège (18,84%) et le plus faible à Donceel, en province de Liège (3,74%). L'abstentionnisme le plus haut a été relevé à Fontaine-l'Evêque (13,16%), dans le Hainaut, et le plus faible à Lasne (2,5%), dans le Brabant wallon. (Belga)