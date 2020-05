L'accès de la Wallonie aux marchés financiers est bon, assure le ministre Crucke

(Belga) Malgré la crise, l'accès de la Wallonie aux marchés financiers est bon, a assuré, mardi, le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke, en réaction aux propos tenus dans La Libre par André Antoine, député cdH et lui-même ancien grand argentier wallon.

Selon ce dernier, les dépenses supplémentaires entraînées par la crise auront un impact important sur le budget de la Région et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Ces dépenses engendrées par la crise sont indispensables. Que l'on ne se méprenne pas sur mon propos. Mais lorsque je regarde les paramètres budgétaires, les prévisions et la manière dont certains se voilent un peu la face pour l'instant, je veux attirer l'attention", expliquait-il notamment dans La Libre. "Repousser l'exercice vérité des chiffres budgétaires, c'est se compliquer la vie plus tard, lorsqu'il faudra les assumer", ajoutait-il. "En cette période de crise exceptionnelle, je considère, en tant qu'homme politique, que j'ai deux devoirs: trouver des solutions rapides et efficaces et être extrêmement précis et mesuré dans mes déclarations afin de ne pas ajouter de l'incertitude dans cette gestion quotidienne si compliquée, lui a répondu mardi après-midi Jean-Luc Crucke. "A la lecture des propos de M. Antoine, je vais devoir répondre. Non pas à lui, le Cdh nous ayant malheureusement habitué ces dernières semaines à surfer sur la vague des angoisses, mais bien aux citoyens, aux experts internationaux des marchés financiers qui scrutent la presse et aux banques qui soutiennent la Wallonie", a souligné le ministre selon qui "l'accès aux marchés est bon". "Le 1er avril, une émission à 10 ans a été lancée, pour un montant de 500 millions, et a été réalisée à un taux de 0,54. À côté de cette émission, la Région a également levé, le même jour et sur 14 ans, la somme de 200 millions à un taux de 0,77. Il s'agissait d'une sursouscription sur notre émission de 2019", a détaillé M. Crucke en se félicitant par ailleurs de l'activité au niveau des placements privés, "une autre source de financement". "Nous sommes presque à 1,3 milliard de levée en 4 mois, ce n'est pas vraiment un signe d'une défiance des marchés. Les relations avec Belfius sont excellentes et la confiance est réciproque", a-t-il affirmé. "La Wallonie garde une image très positive sur les marchés avec des conditions intéressantes. Il ne faudrait pas que des approximations ternissent le tableau et pénalisent, in fine, l'ensemble des wallonnes et des wallons qui auraient à assumer une charge de la dette consentie à des conditions moins attractives", a conclu le ministre. (Belga)