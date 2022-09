L'accessibilité de l'entreprise est une priorité pour les jeunes, selon le Forem

(Belga) L'accessibilité de l'entreprise et l'ambiance de travail sont deux priorités importantes pour les jeunes au moment de s'inscrire sur le marché du travail, indique lundi le Forem dans un communiqué de presse. L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi a sondé plus de 1.100 jeunes de moins de 30 ans à travers une enquête portant sur leurs attentes par rapport à un employeur.

L'accès au lieu de travail (8,4/10); l'ambiance de travail (8,3); les valeurs humaines de l'entreprise (8,3) et la solidité/stabilité de l'entreprise (8) sont les quatre critères qui ont recueilli le plus haut score de la part des jeunes au moment de postuler auprès d'une entreprise. Les perspectives salariales (7,7) occupent la 5e position. "Elles sont toutefois davantage plébiscitées par les répondants de 24 ans et plus et occupent une importance plus grande dans des perspectives à moyen terme", note toutefois le Forem. Les opportunités d'avancement au sein de l'entreprise (7,6) complètent le top 6. Lorsqu'on leur demande ce qui les motive à se porter candidat à une fonction spécifique, trois éléments ressortent: le fait que le contrat soit à durée indéterminée (8,2); la possibilité de se former (8,2) et le contenu de la fonction (7,7), précise encore l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Dans une perspective de cinq ans, un quart des répondants souhaiteraient par contre avoir à moyen terme une bonne situation financière. Un jeune sur cinq désirerait être passionné par son travail, tandis qu'un peu plus de 10% voudraient avoir une situation professionnelle stable. Par ailleurs, le Forem souligne que plus de six entreprises ayant répondu à l'enquête sur dix ont indiqué avoir recruté un jeune de moins de 30 ans sortant des études lors des 12 derniers mois. (Belga)