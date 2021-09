L'administration fédérale veut attirer davantage d' informaticiens et de soignants

(Belga) L'administration fédérale va lancer une campagne afin d'attirer davantage d'informaticiens et de personnel soignant, annonce dimanche la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Groen).

Au sein de l'administration fédérale, plus de 100 postes d'informaticiens sont actuellement vacants dans tous les services publics et de nombreuses fonctions liées aux soins sont proposées, notamment au SPF Affaires sociales ou chez Fedasil, précise la ministre. "J'encourage toutes les personnes occupées dans l'informatique et les soins de santé à rejoindre l'administration fédérale. En tant que fonctionnaire, vous pouvez contribuer à une société meilleure et à des services publics efficaces qui aident les citoyens et les entreprises. Cela procure une grande satisfaction", ajoute-t-elle. (Belga)