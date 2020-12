L'administration wallonne fournit aux écoles 1.200 ordinateurs reconditionnés

(Belga) L'administration wallonne (SPW) va accélérer son redéploiement informatique et mettre à la disposition des écoles 1.200 ordinateurs reconditionnés.

Le gouvernement wallon vient en effet de dégager 2,5 millions d'euros pour accélérer le remplacement des ordinateurs du SPW par des ordinateurs portables. Les ordinateurs remplacés sont pour la plupart en parfait état de fonctionnement mais ils ne répondent plus aux nouvelles normes de mobilité et de sécurité imposées par le travail à distance. Afin de lutter contre la fracture numérique et de répondre aux besoins des établissements scolaires pour faire face à la crise sanitaire, ces ordinateurs ne seront pas revendus mais seront cédés à l'administration générale de l'Enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Au total, ce sont ainsi près de 1.200 ordinateurs de l'administration publique wallonne qui investiront prochainement les établissements scolaires, à charge pour eux de distribuer les PC portables aux élèves en ayant besoin. Quant aux PC fixes, ils seront installés dans des classes, des ateliers ou locaux informatiques. (Belga)