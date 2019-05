Le meurtre de Julie va-t-il peser sur la campagne électorale? Le ministre Jean-Luc Crucke répond (vidéo)

Jean-Luc Crucke, le ministre wallon du Budget, de l'Energie et des Aéroports (MR), était l'invité de 7h50 ce matin sur Bel RTL. Actualité oblige, Fabrice Grosfilley a évoqué avec lui le meurtre de la jeune Julien Van Espen à Anvers.

Un violeur récidiviste en liberté conditionnelle parce que son procès en appel attend, ça vous choque ou pas?

"Dramatique. C'est d'abord dramatique pour la famille et en termes de crédibilité du système juridique, ça ne peut que poser question. Maintenant, il faut vraiment que ce dossier soit analysé en toute profondeur et dans tous les angles du dossier, mais il n'y a pas de mots pour exprimer son incompréhension. Je veux, à l'instant où je parle, d'abord avoir un sentiment pour la famille de la victime".

Le dossier a traîné, c'est ce que reconnaissait Koen Geens, ministre de la justice hier soir à la télévision flamande. Ce n'est pas le ministre qui a décidé de remettre en liberté le meurtrier présumé, c'est un tribunal, ça c'est l'indépendance de la justice. Mais en revanche, quand on reporte à deux reprises, semble-t-il, le procès en appel, ça dit peut-être que la justice a été un peu sous-financée, et qu'on est toujours aux prises avec un arriéré judiciaire et une certaine forme de saturation des tribunaux?

"Faire ce lien-là est bien trop direct et rapide, j'ai moi-même été avocat pendant 25 ans, et je crois qu'il faut, quand on discute de dossiers comme ceux-là, bien connaître le dossier avant de donner simplement un sentiment, une appréciation qui ne correspond peut-être pas aux faits. Koen Geens va devoir faire la clarté et Koen Geens a été pour moi, je le dis, un bon ministre de la justice".

Si on n'était pas en campagne électorale, avec un gouvernement démissionnaire, à trois semaines d'une élection, il pourrait se poser la question de la démission?

"Ce n'est pas une question de campagne électorale ou pas ici, ni de démission ou pas. C'est une question de connaître tout le dossier avant de porter un jugement qui serait hâtif".

Mais ça va peser sur la campagne électorale, cette affaire? Au moins en Flandre…

"Je ne sais pas si ça va peser, ce que je sais que si certains souhaitent s'approprier un fait pour dévier le fait à des fins populistes, oui, ce sera probablement le cas, mais moi, je ne vais pas jouer dans ce registre-là, sûrement pas".

Revoir l'interview dans son intégralité: