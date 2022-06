L'Agence fédérale de la dette s'attend à une remontée de la charge d'intérêts dès 2023

(Belga) La hausse récente des taux d'intérêt force l'Agence fédérale de la dette à revoir ses prévisions établies il y a quelques mois à peine. Selon ses estimations, la charge d'intérêts sur la dette, qui n'avait fait que baisser ces dernières années, pourrait repartir à la hausse dès 2023, a-t-elle averti lundi lors de la présentation de son rapport annuel 2021.

"Alors que nous nous attendions encore à une baisse de la charge d'intérêts l'année prochaine, nous avons dû revoir cette prévision et tenons maintenant compte d'une possible augmentation", a commenté lundi Jean Deboutte, président du comité exécutif de l'Agence de la dette. Cette année, les charges d'intérêt sur la dette devraient atteindre le niveau historiquement bas de 1,23% du PIB, mais l'année prochaine, elles repartiront à la hausse, à 1,34%. L'Agence tablait encore il y a quelques mois sur une charge équivalente à 1,17% seulement du PIB l'année prochaine. Cette évolution haussière se fera sentir les années suivantes également. Ainsi, en 2027, les charges d'intérêt sur la dette devraient atteindre 1,83% du PIB, au lieu de 1,47% comme initialement prévu. Même si c'est plus qu'anticipé, ce poids restera toutefois inférieur à ce qu'il était en 2018, soit 1,88% du PIB, souligne l'Agence. (Belga)