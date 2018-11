L'AJP veut créer une coopérative pour sortir les Editions de l'Avenir de Nethys

(Belga) Auditionnée jeudi en commission conjointe Economie et Medias au Parlement de Wallonie, l'Association des journalistes professionnels (AJP) a plaidé pour un arrêt immédiat du plan social à l'Avenir, "létal pour le journal", sa sortie du giron de Nethys et la création d'une SCOP, une société à gestion coopérative et participative des salariés du quotidien et de ses lecteurs.

"Nethys espérait pouvoir mettre en synergies Voo et l'Avenir, mais il n'y a jamais eu de réel projet opérationnel: il n'y a en effet pas de rationalité économique à des synergies entre le câble et la presse écrite. Ce n'est pas parce qu'on a des 'tuyaux' qu'on y valorise un contenu média. En outre, toutes les décisions d'investissement proposées par les cadres ou les équipes de l'Avenir ont été bloquées ou refusées par Nethys", a expliqué l'AJP en se demandant si les journalistes "payent aujourd'hui leur manque de docilité" vis-à-vis de l'intercommunale. Selon l'AJP, la décision de confier l'impression du journal à Rossel a par ailleurs été prise beaucoup trop tardivement et à l'encontre de l'avis des équipes et des lecteurs. "Il s'agit d'une nouvelle preuve de l'amateurisme des actionnaires", a souligné l'association professionnelle en balayant les différents scénarios évoqués jusqu'à présent pour le redéploiement du journal (stand alone, rapprochement avec Rossel, rachat par IPM). A la place, elle préconise la reprise des Editions de l'Avenir par une SCOP, une société à gestion coopérative et participative des salariés du journal et de ses lecteurs, dans laquelle pourraient être associés un ou plusieurs opérateur(s) industriel(s) privés et/ou des partenaires publics. Pour l'AJP, la reprise par une SCOP pourrait se faire après un portage de la Région, limité dans le temps. (Belga)