L'allocation-loyer entrera bien en vigueur le1er janvier en Wallonie

(Belga) Même si la modification du code wallon de l'habitation durable a pris du retard en raison des dispositions liées au RGPD, "l'allocation-loyer entrera bien en vigueur ce 1er janvier 2023", a confirmé mardi, en commission du parlement wallon, le ministre régional du Logement, Christophe Collignon.

Pour pallier ce retard, "il a été décidé d'intégrer la disposition décrétale relative à l'allocation-loyer via le décret budgétaire", a-t-il précisé en affirmant que le dossier sera présenté prochainement en 2e lecture au gouvernement puis renvoyé au Conseil d'Etat avant de repasser une dernière fois sur la table de l'exécutif. En juillet dernier, le gouvernement régional avait annoncé le lancement de cette allocation-loyer grâce à laquelle les ménages à revenus précaires, inscrits sur liste d'attente pour l'obtention d'un logement social depuis plus de 18 mois et contraints de louer un bien sur le marché privé se verront attribuer une allocation de 125 euros, avec supplément de 20 euros par enfant à charge. (Belga)