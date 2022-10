L'ancien site minier de Genk reconverti pour accueillir l'industrie de demain

(Belga) La première pierre du FacThory, un bâtiment multifonctionnel devant abriter tant des espaces de production que des laboratoires ou des bureaux, a été posée vendredi sur l'ancien site minier de Genk, devenu le Thor Park. Un investissement de 26,2 millions d'euros est prévu pour cet édifice. FacThory constitue la première réalisation d'un vaste campus "intelligent" qui s'étendra sur les 93 hectares du site minier. A terme, quelque 5.500 emplois devraient être créés.

Le bâtiment disposera de 30.000 mètres carrés de surfaces. La première phase, un hall de production de 3.500 mètres carrés, 1.000 mètres carrés de labos et d'espaces de tests, et 3.500 mètres carrés de bureaux, doit être achevée d'ici fin 2023. FacThory doit devenir le nouveau point de base aussi bien de start-ups que d'entreprises confirmées en vue d'y développer et de tester des processus d'automatisation, de numérisation et de robotisation. (Belga)