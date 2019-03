L'année 2019 sera celle de l'eau en Wallonie

(Belga) Le tourisme wallon se déclinera durant l'année 2019 autour du thème de l'eau, a annoncé mardi à Spa, berceau du thermalisme, René Collin, ministre wallon du Tourisme. Le coup d'envoi sera officiellement donné le 30 mars prochain à Namur au travers d'activités diverses et ludiques organisées place d'Armes.

Un sauna mobile, un simulateur de pêche, un spectacle autour de l'eau seront autant d'animations qui égailleront cette journée de lancement. Elle sera suivie par d'autres événements tels que le réveil du Lac de Bambois, une grande fête familiale à Fosses-la-Ville (7 avril), le marathon de Namur en bord de Meuse (12 mai), le triathlon des Lacs de l'Eau d'Heure (1 et 2 juin) ou encore un repas sur l'eau sans oublier le week-end au bord de l'eau à La Louvière (6 et 7 juillet). La Wallonie conviera donc ses visiteurs à la découverte des plaisirs de l'eau. A vélo, à pied, en kayak, en péniche, en maillot, en peignoir, à table, en terrasse ou sous un parapluie, nombreuses seront les possibilités de visites et de loisirs sur, dans et au bord de l'eau. Dans cette dynamique mais surtout dans le cadre du projet de reconnaissance des Villes Thermales au patrimoine mondial de l'Unesco, Spa renforce son ancrage thermal européen et rejoint la Communauté des Accros du Peignoir. Ce concept vise à dynamiser l'image des stations thermales, en renouvelant le ton et les codes de la communication. Mêlant réel et imaginaire, création et humour, le mouvement des Accros du Peignoir, né en 2016, fait de multiples apparitions un peu partout dans le monde. Spa s'inscrit dans cette optique et dans celle de la région wallonne espérant, en juin 2020, faire partie des "Grandes Villes d'Eaux d'Europe" reconnues au patrimoine mondial Unesco. (Belga)