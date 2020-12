L'application Coronalert gagne un award "e-gov & smart city" décerné par Agoria

(Belga) L'application de suivi des contacts Coronalert a remporté jeudi la 17e édition des "e-gov awards", organisés par la fédération de l'industrie technologique Agoria. Avec ce prix, Agoria veut récompenser les autorités publiques qui améliorent les services à la population et aux entreprises au travers de projets numériques

Cette année, plusieurs projets en lice concernaient la crise sanitaire du coronavirus. Mais c'est l'application Coronalert qui a remporté la 17e édition, virtuelle cette année. Lancée fin septembre, Coronalert est une mesure supplémentaire dans la lutte contre le Covid-19, en permettant un suivi des contacts plus large. Ainsi, chaque détenteur de l'application est averti s'il a été en contact prolongé avec une personne infectée par le virus. Il peut aussi signaler, de manière anonyme, être porteur du coronavirus. Elle a rencontré un grand succès avec plus de 10% des utilisateurs de smartphones en Belgique qui l'avaient installée une semaine seulement après son lancement. Agoria salue cet ajout important au combat contre l'épidémie, surtout lors des situations où les personnes qui se rencontrent ne se connaissent pas, comme dans les transports en commun ou dans les magasins. Le projet a obtenu un score élevé dans de nombreux critères, tels que la rentabilité, l'innovation et la collaboration. (Belga)