L'arrêté d'exécution des mesures modifiées du Comité de concertation est publié

(Belga) L'arrêté ministériel contenant les mesures modifiées, telles que décidées par le Comité de concertation vendredi, a été publié dimanche au Moniteur belge, a indiqué dimanche la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Les nouvelles règles entreront en vigueur le lundi 8 mars.

Celles-ci portent notamment sur l'autorisation des rassemblements extérieurs jusqu'à 10 personnes (enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non compris), moyennant le respect des mesures sanitaires, ainsi que la reprise de diverses activités professionnelles (saunas privés, photographes, prestations pour soins de cheveux et vente de denrées alimentaires à domicile). Les activités organisées sont permises pour les enfants de moins de 13 ans avec un maximum de 10 à l'intérieur ou 25 à l'extérieur, et de 10 à l'extérieur pour les moins de 19 ans. Les enterrements et les crémation pourront par ailleurs se dérouler en présence de 50 personnes au maximum et non plus 15, à raison d'une personne par 10 mètres carrés, tant dans l'espace prévu à cet effet qu'à l'extérieur dans un cimetière. "Les autres modifications qui ont été décidées par le Comité de concertation et qui entreront progressivement en vigueur à une date postérieure au 8 mars 2021, seront traduites dans un nouvel arrêté ministériel dans le courant de la semaine prochaine", a précisé le cabinet de la ministre de l'Intérieur. (Belga)