L'arrêté relatif à l'élevage canin en Wallonie est finalisé

(Belga) L'arrêté relatif aux élevages canins en Wallonie a été finalisé et devrait passer la semaine prochaine, en première lecture, au gouvernement wallon, a indiqué lundi le ministre régional en charge du bien-être animal, Carlo Di Antonio, alors qu'était présenté, en commission du Parlement de Wallonie, le rapport rédigé sur la question par les parlementaires Isabelle Moinnet (cdH) et Philippe Dodrimont (MR).

Ce rapport, initié en février 2018 afin de dresser un état des lieux des pratiques actuelles en matière d'élevage canin, s'articule autour de 24 recommandations, dont la plupart ont été reprises dans l'arrêté du gouvernement, a assuré le ministre Di Antonio. Parmi celle-ci figurent notamment la création d'un label spécifique pour les éleveurs wallons ainsi que la suppression progressive des éleveurs-commerçants - ils sont au nombre de 18 au sud du pays - car "nous estimons que les magasins de chiots n'ont plus leur place en Wallonie", a expliqué Philippe Dodrimont. Les autres recommandations portent, entre autres, sur l'âge des premières et des dernières portées des femelles, sur les fréquences de ces portées - 3 portées maximum sur 2 ans -, sur la mise en place d'espaces de détente pour les femelles reproductrices, sur des normes d'hébergement ou encore sur l'obligation de pouvoir prouver la filiation des chiots. "Notre arrêté est prêt. Il sera présenté en première lecture la semaine prochaine au gouvernement et ensuite, ça va se concrétiser très rapidement", a conclu Carlo Di Antonio. (Belga)