L'article 195 de la Constitution, héritage de la Suédoise, affirme Peter De Roover

Affirmer que les conditions de la N-VA relèvent du chantage revient à quitter la trajectoire de la Suédoise, a répliqué lundi le chef de groupe à la Chambre Peter De Roover aux propos du Premier ministre Charles Michel. Ces conditions sont dans la droite ligne de "l'héritage suédois", y compris celles qui ont trait à l'ouverture à révision de l'article 195, qui permet de réviser l'ensemble de la Constitution.

"Le gouvernement suédois s'est arrêté mais nous avons toujours dit que nous souhaitions préserver l'héritage suédois", a dit M. De Roover. "Si j'entends à présent qu'on parle de chantage, je constate que l'on met fin à l'héritage suédois et j'observe que ce gouvernement a décidé de prendre une nouvelle direction", a-t-il poursuivi. "Si la N-VA avait émis des conditions hors de proportion, j'aurais encore pu comprendre", a-t-il dit. Mais a ajouté Peter De Roover, le budget et la réalisation de l'accord de l'été, avec la dégressivité accrue des allocations de chômage, mais également l'article 195 de la Constitution à soumettre à révision, ne sont que "la concrétisation des accords". Pour la N-VA, il n'y a plus trente-six possibilités. "Un gouvernement ne disposant plus que du soutien d'un tiers des parlementaires ne peut - j'espère - être une option, et la main suédoise est rejetée. Dès lors, soit émerge un gouvernement Michel III avec le soutien de la gauche et du PS, soit on jette l'éponge", a conclu Peter De Roover.