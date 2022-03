L'ASBL Pink Ribbon lance un centre de connaissances médicales sur le cancer du sein

(Belga) L'ASBL Pink Ribbon met en place un centre de connaissances médicales sur le cancer du sein, annonce-t-elle mardi. Le Dr Marleen Finoulst, ancien médecin généraliste et rédacteur en chef de Bodytalk, supervisera l'établissement.

Depuis sa création en Belgique en 2007, Pink Ribbon vise à informer et à sensibiliser le public au cancer du sein par le biais de différentes actions et d'événements. "Avec la création de notre Centre de connaissances médicales, on passe à la vitesse supérieure. On veut guider les gens dans le dédale de l'information et de la désinformation", explique l'administratrice déléguée Hilde Debackere, ajoutant que l'organisation se positionne davantage "comme un partenaire de communication et un fournisseur d'informations fiable". Le centre sera composé de plusieurs sections. Ainsi, en plus des études médico-scientifiques sur le cancer du sein, des initiatives et des vidéos intéressantes vont être mises en avant. Et les fake news seront traquées, prévient le Dr Finoulst, nommée au poste de rédactrice médicale : "Les messages erronés sont partagés en masse et font peur aux gens à tort. Je veux armer les patients atteints d'un cancer, en particulier un cancer du sein, contre ces fake news en leur fournissant des informations correctes, claires et concises". Chaque année, plus de 10.500 nouveaux cas de cancer du sein se déclarent en Belgique. (Belga)