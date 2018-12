L'ASBL WeLoveBXL lance un projet de valorisation des jeunes à Molenbeek

(Belga) L'organisation WeLoveBXL, gérée par l'Anversoise Sihame El Kaouakibi, bien connue en Flandre pour ses projets sociaux, ouvre ses portes ce samedi au sein du Brussels Event Brewery, l'ancien atelier de mise en bouteilles de la Brasserie Bellevue à Molenbeek. L'initiative entend renforcer l'estime de soi chez les jeunes par le biais d'activités artistiques et culturelles notamment.

Le projet doit aider les jeunes à mieux identifier leurs compétences afin de leur donner des perspectives d'avenir alors que "pas moins d'un jeune Bruxellois sur quatre, âgé de 12 à 25 ans, vit dans la pauvreté, est sans emploi et ne dispose d'aucun diplôme". "Notre mission est de participer à la cocréation d'une communauté diversifiée, dynamique et positive. Un environnement qui titille, inspire et stimule les jeunes dans leur épanouissement personnel", développe Sihame El Kaouakibi. Pour ce faire, l'équipe de WeLoveBXL, composée de chefs de projets et de coachs bruxellois, va proposer de nombreux ateliers récréatifs, culturels et professionnels aux adolescents bruxellois. Déjà à l'initiative des projets Let's Go Urban et Wannawork, Sihame El Kaouakibi mettra à profit sa longue expérience en coaching ainsi que son vaste réseau. Le projet a reçu le soutien d'entreprises telles que Telenet, bpost, Deloitte, Brussels Airport Company, Zabra Real Estate et Business & Decision. L'État fédéral, de son côté, a dégagé un budget de 100.000 euros en faveur de l'initiative, selon WeLoveBXL. Les activités commenceront officiellement à partir du mois de janvier, le temps de terminer la rénovation du bâtiment. (Belga)