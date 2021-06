L'assemblée citoyenne d'agora.brussels a "démocratisé" cinq textes de loi

(Belga) L'assemblée citoyenne bruxelloise agora.brussels a présenté samedi les résultats de son deuxième cycle. Quarante citoyens tirés au sort ont travaillé en cinq groupes de travail pour passer à la loupe cinq textes de loi et les soumettre à un test démocratique.

Lors du premier cycle de l'assemblée, la question du thème le plus important avait été posée et c'est le logement qui avait recueilli le plus de voix. Pour ce deuxième cycle, les membres se sont vu proposer cinq textes actuellement débattu au parlement et ont dû se prononcer sur leur contenu. Il s'agissait de textes sur la cyberviolence, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les espaces publics, l'assurance maladie bruxelloise, l'accès gratuit aux protections hygiéniques et la question de la présence du président du CPAS dans les collèges communaux. "Sur le texte concernant la cyberviolence, l'assemblée a proposé deux amendements qui ont été unanimement approuvés", souligne le député d'agora.brussels Pepijn Kennis. Le troisième cycle de l'assemblée n'est pas encore fixé. (Belga)