L'attraction Mini-Europe a soufflé ses 30 bougies

(Belga) L'attraction Mini-Europe, située au pied de l'Atomium à Bruxelles, a célébré mardi soir ses 30 ans d'existence avec l'inauguration d'une reproduction de la fontaine Trevi et l'ouverture de la nouvelle exposition interactive "Spirit of Europe". Plus de 9 millions de personnes ont visité le parc depuis sa création.

Devant plus de 200 personnes venues pour célébrer cet anniversaire, Thierry Meeùs, administrateur-délégué de Mini-Europe, a fait valoir tout le travail accompli par sa petite équipe : "Mini-Europe est, après l'Atomium, l'attraction touristique la plus visitée à Bruxelles. L'année dernière, nous avons battu tous les records avec 390.000 entrées". Ciril Stokelj, le directeur de la direction des visiteurs du Parlement européen a souligné le plaisir des gens de pouvoir voir une partie de leurs pays dans un tel lieu. "L'Italie est très présente ici avec beaucoup de monuments, mais Rome manquait", a remarqué Elena Basile, l'ambassadrice de l'Italie en Belgique. "La fontaine de Trevi, que tout le monde connaît, est un exemple merveilleux du baroque du XVIIIème siècle". La parlementaire européenne Frédérique Ries a ajouté que "le secteur du patrimoine culturel emploie directement plus de 300.000 personnes en Europe, mais quand on compte tous les emplois indirects, on grimpe à 8 millions d'emplois". L'exposition "Spirit of Europe" vise à mettre en avant les valeurs partagées en Europe et la force du projet commun. Elle commence par montrer ce que fait l'Union européenne pour ses citoyens. Elle déconstruit ensuite le cliché visant à croire que c'est Bruxelles qui décide et s'intéresse aux élections européennes. Un quizz permet de tester ses connaissances sur l'Union européenne et le jeu "Europemotion" invite à jouer avec les symboles européens. (Belga)