L'autoconsommation collective d'électricité définitivement adoptée en Wallonie

(Belga) Le projet de décret portant sur l'instauration d'un cadre décrétal favorisant l'autoconsommation collective d'électricité a été adopté dans la nuit de mardi à mercredi par les parlementaires wallons réunis en séance plénière. Ce texte technique, à propos duquel seul le PTB s'est abstenu, ouvre la voie à la création de 'communautés énergétiques' qui permettront à plusieurs entités - personnes physiques ou morales -, au sein d'un périmètre donné, de s'entendre pour mutualiser leur production et leur consommation électriques.

A l'heure actuelle, un cadre légal existe déjà pour le client résidentiel qui autoconsomme sa propre production énergétique grâce aux installations photovoltaïques. La nouvelle réforme, elle, entend favoriser la création de communautés d'énergie renouvelable autorisant l'autoconsommation collective d'électricité, ce qui permet de s'affranchir de la dimension physique du réseau, a expliqué le ministre wallon de l'Energie, Jean-Luc Crucke. Concrètement, un ménage produisant plus qu'il n'en a besoin pourra bientôt s'associer avec d'autres ménages qui ne produisent pas afin de mutualiser leur consommation énergétique. Plusieurs entreprises pourront également se regrouper afin de répartir leur production/consommation sur la journée afin de consommer davantage lors des pics de production d'énergie et moins le reste du temps. Une autorité locale pourra enfin installer des panneaux sur un immeuble de logements sociaux afin de faire bénéficier les locataires d'une énergie verte à moindre coût. Selon le ministre Crucke, l'autoconsommation collective d'électricité permettra, à terme, de faire des économies dans le développement et le renforcement du réseau de distribution et aura un impact positif sur la facture des participants à ces communautés. Elle favorisera en outre l'intégration des énergies renouvelables, par nature intermittentes, et la 'smartisation' du réseau puisque posséder un compteur intelligent sera essentiel afin de pouvoir participer à une communauté d'énergie renouvelable. (Belga)