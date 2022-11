L'Autriche bat l'Italie 2-0 et met fin à une attente de 62 ans

(Belga) Grande absente du Mondial au Qatar, l'Italie disputait un match amical face à l'Autriche, dimanche soir à Vienne. Les champions d'Europe se sont inclinés 2-0.

Les buts autrichiens ont été inscrits en première période par le milieu de terrain du RB Leipzig Xaver Schlager, dès la 6e minute, bien servi à l'entrée du rectangle par Arnautovic (1-0). Le flanc du Real Madrid et capitaine des "Rot-Weiss-Roten" David Alaba a doublé la marque d'un coup franc imparable pour Donnarumma (35e, 2-0). Voilà 62 ans que l'Autriche n'avait plus battu l'Italie. L'Autriche sera le deuxième adversaire des Diables Rouges dans les éliminatoires du groupe F de l'Euro 2024 le 17 juin prochain à Bruxelles. La Suède accueillera la Belgique le 24 mars. L'Azerbaïdjan et l'Estonie sont les deux autres équipes de ce groupe. Les deux premiers seront qualifiés pour la 17e édition de l'Euro qui se jouera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Ralf Rangnick, le coach allemand des Autrichiens depuis le 1er juin, a aligné dimanche : Lindner; Wober (72e Mwene), Posch, Lienhart; Adamu (82e Schmid), Schlager, Seiwald, Alaba: Baumgartner (82e Grillitsch) , Sabitzer et Arnautovic (72e Gregoritsch). (Belga)