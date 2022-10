(Belga) L'Autrichien Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull, est décédé à l'âge de 78 ans.

Ce milliardaire, incontournable dans l'implication de la société de boissons énergisantes Red Bull dans la Formule 1, s'est éteint après une longue maladie. Son décès a été annoncé samedi soir à l'équipe de Red Bull juste avant les qualifications disputées samedi sur le Circuit des Amériques à Austin au Texas. "C'est avec beaucoup de chagrin que nous avons appris le décès de Dietrich", a annoncé le chef de l'équipe Red Bull Christian Horner. "C'était un homme incroyable qui adorait la Formule 1. Nous lui devons beaucoup en tant qu'équipe, et ce qu'il désirerait le plus au monde est de voir ses deux voitures se qualifier aujourd'hui. Mes pensées vont à sa famille". M. Mateschitz a fondé la société Red Bull en 1984 et acheté l'équipe Jaguar de F1 vingt ans plus tard pour la rebaptiser Red Bull Racing la saison suivante. En 2010, Sebastian Vettel a décroché pour Red Bull le premier titre de F1, avant d'en gagner quatre successivement. Le pilote Red Bull Max Verstappen a aussi remporté son second championnat consécutif au Grand Pric du Japon ce mois-ci.