L'avenir politique de Charles Michel reste une énigme

A deux mois et demi des élections, le suspense devrait être levé dans les prochaines heures. Qui va se présenter où? Il reste plusieurs énigmes, au MR et au cdH, notamment. La principale énigme, c'est l'avenir du premier ministre Charles Michel. Il a déjà été annoncé, pressenti, plusieurs fois comme tête de liste à l'Europe.Mais si le capitaine quitte le débat politique belge, qui va défendre le bateau qui subit les remous dans les mers intérieures? Notre Grand Baromètre RTL Ipsos Le Soir indique un recul du MR, à Bruxelles et en Wallonie, chahuté par la vague verte du moment. Pour porter la voix des bleus, défendre le bilan, aller au charbon, Charles Michel pourrait donc déjouer les pronostics, et opter pour une place plus classique, tête de liste au fédéral, en Brabant Wallon. Le conseil du MR, la réunion de tous les mandataires, doit en principe, valider le programme fédéral, ce lundi matin. Mais peut-être également les têtes de liste.

Prévot en route pour la Chambre

Au cdH aussi, on va résoudre les dernières inconnues dans les prochaines heures. On sait que le nouveau président, Maxime Prévot ne se présentera plus pour devenir député wallon, mais plutôt pour siéger à la Chambre, tête de liste au fédéral. Catherine Fonck devrait rempiler comme première candidate dans le Hainaut, pour siéger à la Chambre. Derrière la tête de liste régionale à Bruxelles, Céline Frémault, les centristes ont également officialisé l'arrivée d'une nouvelle recrue. Philippe Malherbe, figure connue des téléspectateurs de RTL. Premier "people" de la campagne.