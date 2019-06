L'avis de Raoul Hedebouw sur le Vlaams Belang: "Ce n'est pas un parti social!"

Raoul Hedebouw était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Le député fédéral PTB a notamment livré son analyse sur la montée de l'extrême droite en Flandre.



Raoul Hedebouw: Pourquoi le Vlaams Belang a percé? Parce que les gens sont dégoûtés des politiques aujourd'hui.



Pascal Vrebos: Mais ils sont racistes ou pas?



Raoul Hedebouw: Mais bien sûr! Ils divisent les gens.



Pascal Vrebos: Et pourquoi vous ne portez pas plainte?



Raoul Hedebouw: Parce que moi je veux mener le combat politique contre lui (NDLR: Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang). Pourquoi amener les juges ici? Il faut mener le combat politique. Moi je veux dire aux gens qu'ils doivent comprendre que le Vlaams Belang a voté pour la chasse aux malades longue durée. C'est pas un parti qui est social! Le Vlaams Belang a voté pour la compression des salaires des travailleurs. C'est pas un parti social. C'est un parti qui divise pour mieux régner.



Pascal Vrebos: Pourtant ils ont fait des propositions sociales qui, visiblement, ont marché.



Raoul Hedebouw: Ce qui est grave aujourd'hui au niveau de la droite radicale, et l'extrême droite en Europe, c'est qu'elle est en train de suivre toute cette remise en cause stratégique faite par Steve Bannon. C'est vraiment le stratège de cette extrême droite américaine, qui nous vient de monsieur Trump. Et qui est en train de mettre une petite couche sociale sur une extrême droite qui reste un parti du diviser pour régner. Au PTB, nous avons une responsabilité importante pour dire que les politiciens traditionnels ont une responsabilité importante dans cette montée de l'extrême droite en ne compensant pas tous ces besoins sociaux des gens.