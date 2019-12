L'Awex a remis ses Explort Awards à Liège

(Belga) L'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) a dévoilé jeudi soir, à Liège, les quatre lauréats des Explort Awards 2019.

La cérémonie de la 2e édition des Explort Awards s'est déroulée jeudi soir à l'Opéra Royal de Liège, en présence du ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus. Les lauréats du programme Explort 2019 y ont été dévoilés. Quatre prix visant à récompenser les initiatives ayant renforcé le rayonnement économique de la Wallonie à l'international en 2019 ont été décernés. L'award du "Meilleur tremplin à l'emploi" a été décerné à Léa Cheffert pour sa mission au Kazakhstan pour l'entreprise HYDRO+. Elle est actuellement Regional Sales Manager chez Gorman Rupp à Suarlée (Namur). L'award de la "Meilleure mission au sein d'un bureau de l'Awex" a été remis à Jérôme Ransquin pour les missions réalisées sur le continent africain avec le bureau Awex de Johannesbourg. L'award de la "Meilleure Success Story" a été attribué à Patricio Luzuriaga, stagiaire chez TRASIS (Ans), pour son développement sur le marché mexicain. Il est actuellement Technical Sales Engeneering pour la même société. Enfin, l'award du "Meilleur employeur" est revenu à AMB Ecosteryl (Mons), représentée par son président Olivier Dufrasne, pour avoir engagé trois stagiaires sur cinq stages effectués via Explort, dont leur actuelle Chief Operating Officer. Explort est un programme de formation et de stage en commerce international initié par l'Awex en partenariat avec le Centre de compétence Forem Management & Commerce. L'objectif est de contribuer à développer les exportations des entreprises wallonnes sur un marché étranger et d'acquérir de l'expérience grâce à une mission commerciale à l'international. Si l'on englobe les missions à l'étranger (deux mois ou plus), les missions courtes, les visites de foires et de salons, ce sont plus de 7.500 stagiaires qui ont bénéficié des différentes formules du programme Explort depuis sa création en 2006. "Une de mes plus grandes fiertés, si pas la plus grande, c'est qu'aujourd'hui je ne réalise plus une seule mission dans le monde sans croiser au moins un ancien stagiaire du programme Explort lors d'événements internationaux ou de réunions stratégiques", a souligné Pascale Delcomminette, administratrice générale de l'Awex. (Belga)