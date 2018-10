L'AWSR et le ministre Di Antonio dévoilent la nouvelle campagne wallonne "GSM au volant"

(Belga) L'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) et le ministre des Travaux publics et de la Sécurité routière, Carlo Di Antonio, ont dévoilé mardi la nouvelle campagne wallonne "GSM au volant, t'es vu comme un con".

Cette accroche choc se fonde sur les statistiques d'une enquête menée par l'AWSR. Celle-ci atteste notamment que 85% des conducteurs wallons jugent "énervants" ceux qui utilisent leur téléphone en conduisant. L'AWSR estime que 10% des 300 décès comptabilisés sur les routes de Wallonie sont la cause de l'utilisation du téléphone au volant. Un conducteur a par ailleurs "trois à quatre fois plus de risques d'avoir un accident en cas de conversation téléphonique, et même 23 fois plus en cas de lecture ou d'envoi d'un message", a précisé son président, Patric Derweduwen. Outre de l'affichage le long des routes, la campagne sera déclinée sur cinquante barrières situées à la sortie de parkings et via un spot publicitaire diffusé pendant un mois dans les salles de cinéma. Le ministre Di Antonio a également évoqué un volet dédié à la sensibilisation dans les entreprises spécialisées dans le transport. "Les conducteurs professionnels sont deux fois plus nombreux à utiliser leur téléphone au volant et 18% se sentent obligés de répondre", a-t-il expliqué. "Nous avons donc développé une charte de bon usage et un kit d'accompagnement spécifiques." (Belga)