L'ECDC recense 232 cas d'hépatite aiguë, dont 12 en Belgique

Le nombre de cas d'hépatite aiguë d'origine inconnue chez les enfants jusqu'à 16 ans continue d'augmenter en Europe. Au vendredi 13 mai, dans quatorze pays de l'Espace économique européen, 232 cas ont été signalés, dont 229 probables et trois épidémiologiquement liés, affirme vendredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) sur son site web.

Outre la Belgique (12), il y a eu des cas à Chypre (2), au Danemark (6), en Grèce (2), en Irlande (6), en Italie (24), aux Pays-Bas (6), en Norvège (5), en Pologne (1), en Serbie (1), en Slovénie (1), en Espagne (26), en Suède (9) et au Royaume-Uni (131). La cause de la maladie hépatique aiguë chez l'enfant est encore inconnue. L'ECDC travaille en étroite collaboration avec les pays touchés, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres parties prenantes pour étudier l'étiologie du syndrome clinique. Le coupable potentiel est principalement un adénovirus. "La maladie est rare et les preuves d'une transmission interhumaine restent floues. Les cas dans l'UE/EEE sont presque entièrement sporadiques. Par conséquent, le risque pour la population pédiatrique européenne ne peut être évalué avec précision", déclare l'ECDC.