L'écharpe des échevins wallons va changer de couleur: cela vaut-il vraiment la peine de dépenser près de 220.000 euros?

Quand les nouveaux élus prendront prochainement leurs fonctions en Wallonie, ils auront une toute nouvelles écharpe. Elle ne sera plus noire et jaune mais jaune et rouge. Puisqu'il y a 1.098 échevins en Wallonie, ce changement va coûter près de 220.000 euros. Tout cela parce qu'un homme trouvait que les anciennes écharpes étaient un peu trop flamandes.

Dans les rues de sa commune, un échevin paré de jaune et de noir n’a plus vraiment la cote vestimentaire. Ce sont les couleurs qui posent question. "Un peu flamingant. Cela fait penser au lion de Flandre", estime un habitant. "Il faut mettre le rouge avec, comme ça c’est la Belgique. Il manque une couleur", souligne une dame.





"C’est une question d’identité"

A l’initiative de cette opération identitaire un député-bourgmestre qui fera cumuler désormais le rouge et le jaune sur les écharpes scabinales dès la prochaine législature communale. "C’est une question d’identité. On n’est pas dans du nationalisme. Au contraire. La Belgique moi j’y tiens beaucoup. Mais l’identité wallonne c’est des couleurs qui ne sont pas celles-là mais celles-ci c’est-à-dire le rouge et le jaune", Dimitri Legasse, député-bourgmestre de Rebecq (PS).

Le rouge représente tout un symbole en Wallonie. "Notamment parce que son coq est rouge, parce que sa fleur, la gaillarde, est plutôt rouge-orangé", rappelle l’élu wallon.





"C’est quand même pour six ans"

Ce changement va toutefois engendrer un coût important. Il faut débourser en moyenne 200 euros pour chaque écharpe. Et comme la Wallonie compte 1.098 échevins, cela représente un budget important. La facture s’élève à plus de 219.000 euros."Cela a un coût certes mais les communes offrent les écharpes. C’est quand même pour six ans. Ou certaines communes ne les offrent pas et demandent aux échevins de se la payer. Donc libre à eux de se l’acheter ou pas", répond le député-bourgmestre.

La nouvelle écharpe wallonne entrera en vigueur dès l’installation des collèges communaux à partir du 3 décembre prochain.