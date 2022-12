L'Ecole commerciale et industrielle de la Ville de Namur reprise par la Province

(Belga) L'Ecole commerciale et industrielle de la Ville de Namur va être reprise par la Province de Namur à partir du 1er janvier 2023, ont indiqué lundi les différentes parties, confirmant les votes effectués la semaine dernière au conseil communal et au conseil provincial.

Cette reprise s'inscrit dans la déclaration de politique communautaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, celle-ci encourage les coopérations et fusions sur base volontaire entre établissements d'enseignement de promotion sociale. Cela, pour "harmoniser l'offre de formations et renforcer les moyens administratifs et pédagogiques des établissements, tout en veillant à conserver une offre de proximité". Pour la Province de Namur, il s'agit de se positionner clairement en tant que pouvoir organisateur de référence pour la promotion sociale. Cette reprise doit aussi lui permettre d'étendre ses activités à des secteurs porteurs tels que la chimie ou l'informatique, alors que l'Institut provincial de formation sociale était jusqu'à présent principalement tourné vers la santé et l'aide à la personne. Les changements pour le personnel seront limités au maximum, a encore assuré la Province de Namur. La convention précise, entre autres, que les droits des membres du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation seront pleinement préservés. Les formations proposées et la programmation de l'établissement ne seront pas non plus modifiées. De même, la volonté reste de maintenir un ancrage local, tout en proposant les formations en décentralisation. (Belga)