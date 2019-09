L'école communale de Basse-Enhaive temporairement fermée en raison d'infiltrations d'eau

(Belga) L'école communale de Basse-Enhaive est temporairement fermée en raison d'infiltrations d'eau, a annoncé jeudi la Ville de Namur. Les stages organisés pendant les vacances ont été déplacés dans le hall sportif voisin. A la rentrée, les élèves seront provisoirement admis dans d'autres écoles communales, tout en conservant l'équipe enseignante actuelle.

Les infiltrations d'eau proviennent de la toiture. Les résultats des analyses menées par un organisme extérieur indiquent notamment une dégradation de la qualité de l'air, due à des moisissures potentiellement néfastes pour la santé des occupants. "Bien qu'il ne semble pas y avoir de risque majeur, nous estimons qu'il est de notre devoir de garantir les meilleures conditions d'accueil des élèves et du personnel communal dans toutes ses écoles", a indiqué la Ville de Namur. "C'est pourquoi, en raison du principe de précaution et pour préserver la bonne santé de tous, nous pensons préférable de prendre des mesures préventives le temps que les travaux utiles soient réalisés et que le problème soit résolu." En outre, un car sera affecté chaque jour au transport des élèves vers les différentes écoles partenaires, au départ de l'école de Basse-Enhaive. Aucune date n'a encore été confirmée pour la fin des travaux. La location de modules provisoires est envisagée à moyen terme. Une rénovation importante, voire la reconstruction d'une nouvelle école, doit également être envisagée afin d'apporter une solution à long terme. (Belga)