L'édition 2017 des Plaisirs d'Hiver a à nouveau attiré plus de 2 millions de visiteurs

(Belga) La Ville de Bruxelles tire vendredi un bilan très positif de l'édition 2017 des Plaisirs d'Hiver. Selon l'estimation arrêtée, plus de 2,3 millions de visiteurs ont profité des différentes animations ouvertes à l'occasion de cet événement en décembre dernier. Ce chiffre est légèrement en baisse par rapport à 2016 (2,4 millions de visiteurs) mais bien au-delà des bilans 2015 (911.000) et 2014 (1,4 million).

"Ce fut un énorme succès", se réjouit Karine Lalieux, échevine du Tourisme et des Grands Evénements. "Nous sommes très heureux", renchérit le bourgmestre Philippe Close en annonçant la 18e édition de l'événement qui se tiendra du 30 novembre prochain au 6 janvier 2019. Le spectacle son et lumière de la Grand-Place était évidemment un des points forts de la période, tout comme la patinoire qui a été fréquentée par 40.000 personnes Place de la Monnaie. La soirée du Nouvel-An et le feu d'artifice organisés sur le plateau du Heysel constituent eux aussi une réussite, estime la Ville qui cite le chiffre de 45.000 personnes rassemblées. "Nous alignons tradition et innovation technologique", souligne Philippe Close, affirmant que "jamais on a autant éclairé la ville (en led)". Et une des nouveautés de l'édition 2017 était les "Winter Pop", les villages itinérants posés à Haren, Neder-Over-Hembeek et Laeken. "Le défi de la décentralisation a été relevé", ajoute Karine Lalieux en promettant de "refaire cela la prochaine fois". La Ville de Bruxelles et l'organisateur Brussels Major Events se tournent déjà avec ambition vers la 18e édition des Plaisirs d'Hiver, prévue du 30 novembre prochain au 6 janvier 2019 et qui aura pour pays invité, la Finlande. (Belga)