L'efficacité des vaccins de Moderna et Pfizer testée contre la variante du virus

(Belga) Les firmes pharmaceutiques Pfizer et Moderna testent leurs vaccins respectifs afin de déterminer s'ils sont efficaces contre la variante du virus Covid-19, apparue au Royaume-Uni et dans quelques autres pays, indique mardi CNN sur la base des déclarations des entreprises.

La nouvelle variante du coronavirus, qui serait plus contagieuse, suscite l'inquiétude planétaire. De nombreux pays, y compris la Belgique, ont suspendu le trafic aérien avec le Royaume-Uni afin de lutter contre sa propagation. Moderna a indiqué s'attendre à ce que son vaccin soit également efficace contre la variante du virus. "Nous allons, dans les semaines à venir, effectuer des tests supplémentaires pour voir si nous pouvons le confirmer", a indiqué la firme, citée par CNN. Pfizer utilise des échantillons de sang de personnes déjà vaccinées pour tester l'efficacité du vaccin contre la nouvelle variante. L'Union européenne a accordé lundi son autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin Pfizer-BioNTech et de nombreux États membres souhaitent débuter la vaccination avant la fin de l'année. Aux Etats-Unis, où les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna ont chacun été approuvés par l'Agence américaine des médicaments (FDA), la campagne de vaccination a commencé il y a une semaine. (Belga)