L'effort budgétaire doit s'élever à 1,4 milliard, estime la N-VA

(Belga) La N-VA souhaite que le gouvernement choisisse l'estimation haute de l'effort à fournir pour maintenir le budget 2018 dans les clous et réduire le déficit structurel, soit 1,4 milliard d'euros, a expliqué jeudi le député Johan Klaps à la Chambre. Selon lui, cet effort doit porter surtout sur les dépenses publiques et non sur les recettes.

Le comité de monitoring, qui réunit les hauts fonctionnaires du Budget, des Finances et la Sécurité sociale, a remis mercredi au gouvernement son rapport sur l'état de l'exécution du budget. Il situe l'effort à fournir entre 700 millions et 1,4 milliard d'euros. La ministre du Budget, Sophie Wilmès, n'a pas voulu se prononcer sur les choix qui seraient faits. Le rapport, qui donne traditionnellement le coup d'envoi des travaux budgétaires, sera analysé "ligne par ligne", a-t-elle indiqué. Le CD&V a de son côté insisté sur la nécessité de réaliser un travail équilibré, reposant aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. (Belga)