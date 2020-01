L'élection pour la présidence de la régionale bruxelloise du MR fixée au 20 février

(Belga) L'élection pour désigner le successeur de Didier Reynders à la présidence de la régionale bruxelloise du MR aura lieu le 20 février prochain, a annoncé jeudi soir le nouveau président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez, à l'occasion de la présentation des voeux du parti aux militants de la Région-capitale.

Depuis le départ de M. Reynders à la Commission européenne, il y a quelques semaines la fonction est vacante. Jusqu'à présent, deux mandataires se sont déclarés ouvertement candidats - les formalités précises de l'élection doivent encore être fixées -: le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès, et, plus récemment, le député bruxellois David Leisterh, député régional depuis juin dernier et vice-président du MR Bruxellois depuis 2017. Au passage, le président du MR a fait part de son souhait de voir le MR occuper une place plus en vue sur l'échiquier politique régional bruxellois à l'issue du scrutin de 2024 "et que nous placions une femme à la tête de la Région bruxelloise, en la personne d'Alexia Bertrand, notre cheffe de groupe actuelle au parlement régional", a-t-il dit. (Belga)