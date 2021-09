L'extension du Covid Safe Ticket approuvée en commission de la Chambre

(Belga) La Commission Santé de la Chambre a validé mardi l'accord de coopération entre le fédéral et les entités fédérées sur le traitement des données liées au certificat Covid numérique de l'UE et au Covid Safe Ticket.

La majorité a approuvé le texte, la N-VA s'est abstenue, le Vlaams Belang et le PTB ont voté contre. Cette approbation ouvre la voie à une prolongation et une extension de l'usage du pass santaire (Covid Safe Ticket) à partir du 1er octobre. Le projet de loi avait été validé lundi en deuxième lecture par le gouvernement fédéral après réception des avis du Conseil d'État et de l'Autorité de Protections des Données (APD). Le vote en plénière est attendu jeudi, permettant ainsi aux discothèques d'ouvrir ce vendredi avec présentation obligatoire d'un CST. (Belga)