L'incendie qui a fait deux morts à Liège serait accidentel

L'important incendie qui a eu lieu lundi après-midi à Grivegnée (Liège) et dans lequel un père de famille et son fils sont morts pourrait être d'origine accidentelle, a déclaré en soirée la police de la zone liégeoise.

Il était près de 17h00 quand le feu s'est déclaré au premier étage d'une bâtisse située au numéro 5 de la rue René Delbrouck, à Grivegnée. D'après les premiers éléments relevés sur les lieux de l'incendie, son origine serait d'ordre accidentelle. Il faudra toutefois attendre les résultats de l'enquête de l'expert pour connaître les véritables raisons du sinistre. Deux personnes ont péri dans les flammes. Il s'agit d'un père et de son fils. Un autre enfant de la famille a été transporté au service des grands brûlés de l'hôpital le plus proche. A 21h00, son pronostic vital était toujours engagé. Les deux membres du ménage restants, à savoir la maman et le troisième enfant, ont été pris en charge par le service d'assistance policière aux victimes ainsi que par l'urgence sociale du CPAS de la Ville de Liège. Ils sont relogés pour la nuit.