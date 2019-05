L'intégration des habitations légères dans le Code wallon du Logement adoptée en plénière

(Belga) Le projet de décret insérant, au plus tard le 1er septembre prochain, la notion d'habitation légère (yourtes, cabanes, chalets et autres roulottes) dans le Code wallon du Logement et de l'habitat durable, qui va être rebaptisé Code wallon de l'habitation durable, a été adopté à l'unanimité, dans la nuit de mardi à mercredi, au Parlement de Wallonie réuni en séance plénière. Au sud du pays, quelque 15.000 personnes sont concernées.

"Cette reconnaissance - qui va de pair avec une reconnaissance juridique - était réclamée depuis longtemps par les acteurs de terrain avec lesquels nous avons parfaitement collaboré pour élaborer une définition de l'habitation légère", avait rappelé au cours des débats la ministre wallonne du Logement Valérie De Bue (MR). Concrètement, pour être reconnue comme telle, l'habitation légère ne peut pas être un bâtiment et doit répondre à au moins trois caractéristiques parmi celles d'être démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondation et qui n'est pas raccordée aux impétrants. Le texte adopté ce mardi ne constitue par ailleurs qu'une première étape, l'objectif final étant de définir les droits et obligations des habitants de ce type d'habitats. Pour la ministre De Bue, "il s'agit surtout de sécuriser ce genre d'habitations avec des normes adaptées en matière de salubrité, de sécurité et de surpeuplement". Un groupe de recherche composé d'acteurs du terrain procède actuellement à la rédaction de ces normes, qui feront l'objet d'un arrêté portant entre autres sur la stabilité de l'habitation, son étanchéité, sa ventilation, son volume, sa superficie ou encore sa hauteur minimum, a enfin assuré Valérie De Bue. (Belga)