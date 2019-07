L'Open Vld ne se voit pas gouverner avec les écologistes

(Belga) L'Open Vld ne se voit pas gouverner au niveau fédéral avec les écologistes. "On ne peut jamais rien exclure mais, en termes de contenu, un gouvernement vert-violet est presque impossible", a ainsi déclaré le chef de file des libéraux flamands Patrick Dewael samedi dans Het Belang van Limburg. "Je ne vois pas comment nous pourrions mettre en œuvre notre propre programme avec uniquement des partis de gauche."

Un gouvernement fédéral libéral avec des socialistes et des verts n'est donc pas viable pour l'actuel président de la Chambre. "Comment l'Open Vld pourrait-il mettre en œuvre son programme avec des verts qui se sont précipités au premier plan de toutes les manifestations syndicales de ces dernières années pour attirer à eux toutes les personnes de gauche? ", s'interroge-t-il. "Avec des verts qui veulent aller bien plus loin que les objectifs climatiques ambitieux de l'Europe? Avec des verts qui veulent assouplir notre politique d'asile sévère mais juste? ", se demande-t-il encore. La coalition bourguignonne (socialistes, libéraux et N-VA) n'a pas non plus les faveurs de Patrick Dewael. "Si nous devons continuer à travailler avec le PS, il faudra aussi prendre des décisions difficiles", prévient-il. À ses yeux, la N-VA et le PS - en tant que plus grands partis du pays - devront en tous les cas s'asseoir à la table des négociations. (Belga)