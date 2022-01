L'Open VLD veut "supprimer le Sénat tel qu'il existe aujourd'hui"

(Belga) Aux côtés de son président de parti de l'Open VLD, Egbert Lachaert, Stephanie D'Hose, présidente du Sénat l'assure dans les colonnes de la Libre Belgique samedi: "Je serai la dernière présidente du Sénat".

"L'accord de gouvernement indique qu'il convient de chercher un futur pour cette assemblée. Comme l'Open VLD dispose de la présidence du Sénat, il est important de présenter un plan. Il faut supprimer le Sénat tel qu'il existe aujourd'hui. C'est notre vision depuis de nombreuses années", précise Egbert Lachaert. Dès la fin du mois de février, Stephanie D'Hose souhaite mettre en place une commission sénatoriale distincte chargée de préparer ce plan. Derrière ce plan, Stephanie D'Hose évoque les économies à en retirer. "Au total, le budget annuel du Sénat s'élève à 40 millions d'euros. Un tiers de cette somme correspond à son coût politique (indemnités versées aux parlementaires, etc.). Donc, plus de 13 millions d'euros par an. Voilà une économie qui serait immédiate", conclut-elle. (Belga)