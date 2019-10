L'opération "Place aux enfants" de retour ce samedi avec pour thème le climat

(Belga) Des milliers d'enfants wallons et bruxellois de 8 à 12 ans seront sensibilisés à la citoyenneté ce samedi dans le cadre de l'opération "Place aux enfants". Le thème de cette 25e édition est le climat.

L'opération "Place aux enfants" est organisée depuis 1995 par l'Association des provinces wallonnes (APW), les différentes provinces qui la composent et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF). Elle se décline dans près de 200 communes et a traditionnellement lieu le troisième samedi d'octobre. L'an dernier, elle avait attiré près de 15.000 enfants accompagnés par 5.000 adultes. Durant cette journée, les enfants sont invités à se plonger dans le monde qui les entoure, au travers d'activités gratuites et de rencontres avec les acteurs locaux. Certains lieux leur sont aussi exceptionnellement accessibles pour l'occasion. "Nous voulons leur permettre de mieux comprendre la société dans laquelle ils évoluent et le rôle qu'ils ont à y jouer aujourd'hui et demain", explique l'APW. "Cela passe aussi par une meilleure compréhension de valeurs fondamentales comme le vivre-ensemble, la solidarité, l'autonomie, la recherche du bien commun et la démocratie." Ce samedi, l'environnement occupera une place particulière dans la programmation. Au travers du thème "Place aux enfants se bouge pour le climat", les organisateurs entendent éclairer les 8 à 12 ans sur cette problématique essentielle pour leur avenir. A Gembloux (Namur), ils pourront visiter une éolienne, une station d'épuration ou encore participer à une animation proposée par le service mobilité de la Ville. A Nandrin (Liège), ils seront invités à prendre conscience de la problématique de la disparition des abeilles, tandis qu'une visite d'un maraîchage naturel est aussi programmée. A Perwez (Brabant wallon), les enfants pourront réaliser eux-mêmes du dentifrice, apprendre à recouvrir leurs cahiers avec des matériaux de récupération ou construire un jeu de société "zéro déchet". A Manage (Hainaut), c'est un atelier créatif avec des matériaux issus de la récupération qui est prévu. De nombreuses activités sont aussi proposées en région bruxelloise. La Banque Nationale ouvrira notamment ses portes aux enfants pour une chasse au trésor dans ses différentes salles. Ils apprendront ensuite à fabriquer un porte-monnaie recyclé. Toutes les informations relatives à l'opération se trouvent sur la plateforme www.placeauxenfants.be. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec leur commune pour obtenir le programme complet et s'inscrire. (Belga)