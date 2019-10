L'opposition dénonce les "réponses vagues" de Maggie De Block sur le Lucentis

(Belga) L'opposition a dénoncé mardi à la Chambre les "réponses vagues" de la ministre de la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open Vld) concernant la récente polémique sur le prix des médicaments contre la cécité des personnes âgées.

Après les révélations dans la presse lundi selon lesquelles la Belgique aurait perdu un demi-milliard d'euros en raison de la décision de ne pas rembourser un médicament bon marché contre la dégénérescence maculaire au profit d'une variante plus onéreuse, plusieurs députés entendaient obtenir des réponses claires de la ministre libérale. Absente mardi du Parlement en raison d'obligations internationales, Mme De Block a fait lire une réponse par son collègue Alexander De Croo. "Grâce à une procédure contractuelle, nous avons pu réduire le prix afin que le traitement avec (le médicament du groupe pharmaceutique suisse Novartis, ndlr) Lucentis ait un coût identique à celui de l'Avastin (produit par le laboratoire, lui aussi suisse, Roche). Il ne s'agit donc pas du tout de dépenses supplémentaires pour le gouvernement, et encore moins d'un demi-milliard", a-t-elle fait savoir, répétant sa communication de mardi. Sans surprise, cette réponse a laissé les députés d'opposition Catherine Fonck (cdH), Jean-Marie Dedecker (ind.), Kathleen Depoortere (N-VA), Sofie Merckx (PVDA) et Karin Jiroflée (sp.a) sur leur faim. Ceux-ci entendaient notamment savoir pourquoi l'Avastin ne bénéficiait toujours pas, après quatre années, d'un remboursement. Selon la députée Jiroflée, s'il faut en croire les explications de la ministre, celle-ci aurait réussi à négocier une réduction de... 90% sur le Lucentis afin que celui-ci ait un coût identique pour la Sécu. Insatisfaits de la réponse fournie mardi en plénière, les députés auront l'occasion d'interroger la ministre -en personne cette fois- demain/mercredi en commission du Parlement où la polémique sera à nouveau sur la table. (Belga)