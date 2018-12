L'opposition s'engouffre dans la brèche: "Il faut un peu de logique et de cohérence de la part de Charles Michel"

Que va faire Charles Michel ? Le Parlement demande que la nouvelle équipe gouvernementale (sans la N-VA) présente une déclaration de politique générale. Olivier Maingain (DéFI) s'en expliquait ce jeudi matin sur BEL RTL.

Pour les partis de l'opposition au niveau fédéral, la crise gouvernementale que traverse Charles Michel depuis le départ de la N-VA est du pain béni. La semaine passée, le pacte migratoire a eu raison de l'équilibre précaire qui maintenait les nationalistes flamands dans le gouvernement. Mais les troupes de Bart De Wever ont déserté le 16, et Charles Michel a du nommer de nouveaux ministres.

L'opposition a donc mis sur pied une motion d'ordre (explications), estimant qu'il s'agissait d'un nouveau gouvernement, et qu'il devait présenter officiellement son programme…

Olivier Maingain, président de DéFI, a répété ce jeudi sur BEL RTL que Charles Michel devait aller demander (et espérer obtenir) la confiance du Parlement via cette motion d'ordre, s'il voulait continuer à gouverner sans la N-VA.

"Il faut un peu de logique et de cohérence de la part de Charles Michel. La semaine dernière, il est venu demander au Parlement de pouvoir prendre appui sur une majorité pour pouvoir aller signer le pacte, pour qu'il y ait enfin un contrôle des migrations. Il a dit qu'il avait besoin du Parlement, qu'il avait besoin de cette légitimité démocratique puisque je ne l'aurai pas par mon gouvernement. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas ignorer la même volonté démocratique du Parlement en disant: 'Finalement, je vais tricher, je ne vais pas venir me justifier'. C'est deux poids, deux mesures", a-t-il déclaré sur les ondes de BEL RTL.