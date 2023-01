L'ouverture du futur pôle culturel provincial à La Louvière se profile pour novembre

(Belga) L'ouverture du futur pôle culturel provincial "Le Gazomètre" à La Louvière, se profile pour le mois de novembre 2023. L'investissement provincial est de près de sept millions d'euros, ont indiqué mercredi les représentants des instances culturelles du Hainaut.

Le site du "Gazomètre" accueillera, notamment, la section "adultes-ados" et la section Jeunesse de la bibliothèque provinciale rejoindront l'Espace public numérique et le service des périodiques et la salle de lecture déjà installés dans un bâtiment acheté pour 1.850.000 euros et où l'investissement pour les travaux est de quelque cinq millions d'euros. Les services d'Hainaut Culture Tourisme, notamment la direction, les finances et les ressources humaines, seront également implantés au Gazomètre. Les différentes sections ont présenté mercredi matin leur programme d'activités intégrées en concertation avec les bibliothèques communales. L'offre entend dépasser le niveau local grâce, notamment, à de nombreux rendez-vous en téléconférence "Zoom", à la naissance d'une école d'écriture et d'un projet sur la thématique du pain (Belga)