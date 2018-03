L'Union belge de football confirme le choix de Damso: "Ses textes sont sexistes et parfois ce sont des appels à la violence"

L'Union belge de football (URBSFA) a confirmé mercredi soir le choix de Damso comme compositeur de l'hymne des Diables Rouges en vue de la Coupe du Monde en Russie. Le choix émis en novembre 2017 avait été contesté par le Conseil des Femmes qui condamnait les textes misogynes du rappeur bruxellois. Une polémique avait alors éclaté.

La co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi était l’invitée de Bel RTL ce matin. Elle déplore cette décision. "C’est un peu plus que des mots inconvenants. C’est violent, c’est sexiste et parfois ce sont des appels à la violence", estime l’écologiste.

"Le football est un sport très populaire et de ce point de vue-là il est le vecteur de valeurs ou de messages qui peuvent toucher le public sans doute le plus large possible. Que l’on choisisse pour toucher un public aussi large quelqu’un qui banalise le sexisme, qui a des propos violents, cela me semble compliqué et je trouve cela dommage. On sait que notre équipe nationale a une image positive, est porteuse de valeurs d’égalité et de non sexisme. Et donc se donner comme porte-drapeau quelqu’un qui a derrière lui cette réputation-là, je trouve cela malheureux", ajoute Zakia Khattabi.

La co-présidente conclut en soulignant qu’elle ne censure pas pour autant Damso qui "peut continuer à faire ses chansons".