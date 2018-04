L'Université de Liège n'a pas encore son nouveau recteur

(Belga) Au terme du dépouillement organisé jeudi à l'Université de Liège, dans le cadre de l'élection rectorale, Pierre Wolper a obtenu 39,53% alors que l'actuel recteur Albert Corhay totalise 26,49% des votes, a annoncé jeudi soir le service communication d'ULiège.

Aucun des trois candidats n'ayant obtenu au moins 50% des votes, un second tour sera organisé les 8 et 9 mai prochains entre les deux candidats ayant recueilli le plus de voix, soit Pierre Wolper et Albert Corhay. Le mandat du recteur élu prendra cours le 1er octobre prochain, pour une durée de quatre ans. (Belga)