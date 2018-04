L'Université de Liège n'a pas encore son nouveau recteur

(Belga) Au terme du dépouillement organisé jeudi à l'Université de Liège, dans le cadre de l'élection rectorale, Pierre Wolper a recueilli 39,53% des voix alors que l'actuel recteur Albert Corhay totalise 26,49% des votes, a annoncé jeudi soir le service communication d'ULiège.

Plus de 25.000 personnes (personnel académique, scientifique, administratif et étudiants) ont été appelées à voter dans le cadre de l'élection rectorale qui s'est déroulée mardi et mercredi sur les différents sites de l'Université de Liège. Deux professeurs ordinaires à la faculté des sciences appliquées, Pierre Wolper et Eric Pirard, se présentaient face à l'actuel recteur Albert Corhay. Le vote s'est déroulé sur papier, selon le suffrage universel pondéré, les voix du personnel académique comptant pour 65% et celles du personnel scientifique; du personnel administratif et des étudiants respectivement pour 10%, 10% et 15%. Pierre Wolper arrive en tête avec 39,53% des voix. Suivent l'actuel recteur Albert Corhay avec 26,49% puis Eric Pirard avec 25,06%. Près de 9% des votants ont coché "à personne". Aucun candidat n'ayant atteint au moins 50% des suffrages pondérés, un second tour sera organisé les 8 et 9 mai prochains entre les deux candidats ayant recueilli le plus de voix, soit Mrs Wolper et Corhay. A l'analyse des résultats, le corps électoral relève que le personnel académique, scientifique et administratif a voté majoritairement en faveur de Pierre Wolper tandis que les étudiants se sont davantage exprimés en faveur de l'actuel recteur Albert Corhay. Le mandat du recteur élu prendra cours le 1er octobre prochain, pour une durée de quatre ans. (Belga)