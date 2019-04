La Banque nationale évacuée en raison d'une camionnette suspecte

(Belga) Le personnel de la Banque nationale de Belgique (BNB) a été évacué mardi matin vers 8h00 suite à la découverte d'une camionnette suspecte sur le boulevard de Berlaimont à Bruxelles, à côté de la banque, annonce BX1. L'information a été confirmée à l'agence Belga par Ilse Van de Keere, porte-parole de la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles.

"Un périmètre de sécurité a été dressé sur le boulevard de Berlaimont et nous attendons les services spécialisés", a indiqué la porte-parole. Le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) est attendu sur place. Mardi matin, la police a été appelée vers 7h40 par des employés de la BNB qui s'inquiétaient de la présence d'une camionnette aux abords du bâtiment de la banque. Un périmètre de sécurité a été installé et la circulation a été coupée depuis le boulevard Pachéco jusqu'aux abords de la gare de Bruxelles-Central. Les bureaux de la BNB ont été évacués, ainsi que d'autres bureaux aux alentours. (Belga)