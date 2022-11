La Belgique condamne l'incident survenu sur le territoire polonais, déclare De Croo

(Belga) La Belgique condamne fermement l'incident survenu sur le territoire polonais, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo sur Twitter mardi soir. Il réagit ainsi aux informations faisant état de deux morts en Pologne à la suite d'une attaque présumée de missiles russes.

"La Belgique condamne fermement l'incident survenu sur le territoire polonais et exprime sa plus profonde sympathie aux familles des victimes et au peuple polonais", a déclaré le Premier ministre. "La Belgique se tient aux côtés de la Pologne. Nous faisons tous partie de la famille de l'OTAN, plus unis que jamais et équipés pour nous protéger tous." En Pologne, non loin de la frontière ukrainienne, deux personnes auraient été tuées après que deux missiles s'y soient abattus. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a convoqué une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité. (Belga)